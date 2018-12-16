İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da gösteri maçı düzenlendi

Diyarbakır’da Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 3.

Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 3. Geleneksel Futbol Turnuvasının finalindeki gösteri maçında Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun kırmızı takımı Adaletspor'un oyuncularının olduğu siyah takımı 3-2 yendi.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 3'ncü Geleneksel Futbol Turnuvasının finali Diyarbakır Yeni Stadyumunda yapıldı. Finalde, amatör ligde mücadele edecek olan Diyarbakır Adaletspor oyuncuları ile Diyarbakır'ın şöhret oyuncuları arasında gösteri maçı düzenlendi. Siyah ve kırmızı takımlar arasında düzenlenen gösteri maçında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve Diyarbakır'ın şöhret oyuncuları da forma giydi.


Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol atarak Adaletspor'un oyuncularının yer aldığı siyah takımı 3-2 yenmeyi başardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.