Diyarbakır'da gösteri maçı düzenlendi

Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 3. Geleneksel Futbol Turnuvasının finalindeki gösteri maçında Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun kırmızı takımı Adaletspor'un oyuncularının olduğu siyah takımı 3-2 yendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 3'ncü Geleneksel Futbol Turnuvasının finali Diyarbakır Yeni Stadyumunda yapıldı. Finalde, amatör ligde mücadele edecek olan Diyarbakır Adaletspor oyuncuları ile Diyarbakır'ın şöhret oyuncuları arasında gösteri maçı düzenlendi. Siyah ve kırmızı takımlar arasında düzenlenen gösteri maçında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve Diyarbakır'ın şöhret oyuncuları da forma giydi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol atarak Adaletspor'un oyuncularının yer aldığı siyah takımı 3-2 yenmeyi başardı.