Diyarbakır'da Grup Barabar fırtınası

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'nin, ana sponsorluğunu üstlendiği Grup Barabar konseri vatandaşlara keyifli konser yaşattı.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM tarafından ana sponsorluğunu üstlendiği Grup Barbar konseri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Türk Halk Müziği eserlerini batı enstrümanları ve altyapısıyla düzenleyerek geçtiğimiz ocak ayında ‘Memleket Nere?' isimli ilk albümünü yayımlayan Barabar, ‘Feridem', ‘Aman Of', ‘Köprüden Geçti Gelin', ‘Kanadım Değdi Sevdaya' gibi halk müziği eserlerini yeniden yorumladı. Konser salonu Diyarbakır'da dolup taştı, vatandaşlar unutulmaz bir an yaşadı. Ezgilerden sonra Grup Barabar ve dinleyiciler halay çekerek konseri sonlandırdı.