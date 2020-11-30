Diyarbakır'da güneşli havayı gören korona virüsü unuttu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıktı. Tarihi Ulu Cami önünde oturan vatandaşların sosyal mesafe ve sigara yasağına uymadığı görüldü.

Türkiye'de korona virüs vaka sayılar ile ölümlerde artış yaşanması sonrası tedbirler bir bir açıklanmaya devam ederken, tedbirlere uymayan vatandaşların çokluğu, virüsün hızla yayılmasına neden oluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır'da geçtiğimiz haftalarda insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde sigara içilmemesi kararlaştırıldı. Kentin Sur ilçesinde bulunan ve vatandaşların yoğunlukta olduğu Gazi Caddesi ve tarihi Ulu Cami önünde toplanan vatandaşlar sosyal mesafe ve sigara içme yasağına uymadığı gözlendi.

20 yaş altı vatandaşların gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı kentte 10.00 ila 13.00 saatleri arasından sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise güneşli havayı görerek sokağa çıkıp sosyal mesafe kuralı ile sigara içme yasağına uymadan hareket ettiği görüldü.