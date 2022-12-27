Diyarbakır'da gürültü kirliliği yapan işletmelere toplam 90 bin 481 TL ceza

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentin en önemli sorunların biri olan vahşi depolaya son vererek Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesini hayata geçirdi.

EKAY projesi çerçevesinde kurulan Biyogaz Santrali ile çöp gazından elektrik enerjisi üretilerek gelir elde ediliyor. EKAY'da elektrik üretiminin başlandığı Haziran 2021'den bu yana 2 bin 980 MWh elektrik üretilerek 10 milyon 290 bin lira gelir elde edildi.

Ülke ekonomisine katkı sunacak proje çerçevesinde ilçelerde yapılacak aktarma istasyonlarının çalışmaları da başladı. Ergani'de tamamlanan, Silvan ve Bismil'de devam eden aktarma istasyonları ile ilçelerde vahşi depolamaya son verilecek ve ilçeler temiz bir çevreye kavuşacak.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde örnek projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, otogar ve Sümerpark'a kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) ile 2022'de 609 bin 259 kw saat elektrik üretiminden tüketim fazlası enerji satışından 1 milyon 575 bin lira gelir elde etti.

2022 yılında il genelinde gürültü kirliliğine yönelik yapılan denetimlerde 128 işletmeye uyarı verildi, kurallara uymayan iş yerlerine ise 90 bin 481 TL idari para cezası kesildi. 2022 yılında kentte 2 bin 433 işyerine ise ruhsat denetimi yapıldı.