Diyarbakır'da hafif raylı sistemde ilk aşama tamam

2023'te hizmete sunulması planlanan raylı sitem ile ilgili Ulaşım Master Planı hedef yılı olan 2040'da ise günlük yolcu taşıma kapasitesi 132 bin 25 kişi olması öngörülüyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, göreve başladığında kentin toplu taşıma ve ulaşım konforunun üst seviye çıkarılması amacıyla Ulaşım Master Planının revize edilmesi talimatı verdi. 2040 hedef yılı alınarak hazırlanan Ulaşım Master Planında Türkiye'deki birçok büyükşehirde olan hafif raylı sistemin kent için önemine dikkat çekildi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşımayı rahatlatacak hafif raylı sistemin hayata geçirilmesi için harekete geçti. Sistem, projelendirme, yapım ve araç alımı olarak üç aşamada hayata geçirilecek.

2023'te hizmete sunulması planlanıyor

Vatandaşlara daha konforlu ulaşım hizmetleri vermek için, Dağkapı-Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi arasında inşa edilmesi düşünülen hafif raylı sistem 14.1 kilometre uzunluğunda ve 23 istasyondan oluşacak. Ulaşım Daire Başkanlığı, Fiskaya'dan başlayacak olan Dağkapı-Ali Emiri Caddesi- Hintlibaba Caddesi- Ekinciler- Turgut Özal Bulvarı-Diclekent Bulvarı-Mastfroş Caddesi güzergahını takip ederek Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi bölgesinde yapılacak depo sahasında son bulacak raylı sistem hattını 2023'te tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor.

Tamamlandığında günlük 74 bin 342 yolcu taşıyacak

Kentin çehresini değiştirecek olan tramvay hattı işletmeye alındığı yıl günlük yaklaşık 74 bin 342 yolcu taşıyacak. Ulaşım Master Planı hedef yılı olan 2040'da ise günlük yolcu taşıma kapasitesi 132 bin 25 kişi olması öngörülüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşlara konforlu, güvenli ve ucuz toplu taşıma hizmetleri vermek için hayata geçirmeyi planladığı hafif raylı sistemin projelendirilme ihalesini gerçekleştirdi. Uygulamaya esas kesin projelerin temini işi ihalesine Türkiye'de bu alanda en güçlü 5 firma teklif verdi. Verilen teklifler ihale komisyonunca değerlendirildikten sonra karara bağlanacak. Büyükşehir Belediyesi, uygulama projelerinin temini için verilen 6 aylık süreyi daha erken tarihlerde bitirerek uygulama aşamasına geçecek.