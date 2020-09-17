Diyarbakır'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: Faciadan dönüldü

Diyarbakır'da hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada yolcu minibüsünün kapısı yerinden çıkarken, ayakta yolcu bulunmaması olası facianın önüne geçti.

Olay, Yenişehir Tek Kapı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CPB 511 plakalı hafif ticari araç, 21 M 0054 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün kapısı yerinden koptu. Kaza anında minibüste ayakta yolcu bulunmaması olası facianın önüne geçti. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.