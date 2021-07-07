Diyarbakır'da hafif ticari araç, kamyona çarptı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hafif ticari araç, yeşil alanlarda sulama yapan Büyükşehir Belediyesine ait sulama kamyonuna çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Siverek yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Dostdoğru yönetimindeki 21 ABD 81 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, yeşil alanlarda sulama yapan Büyükşehir Belediyesi sulama kamyonuna yandan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Abdullah Dostdoğru yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda kaza yaşanmaması için güvenlik alırken, kazada yaralanan araç sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çınar Devlet Hastanesi acil servisine ardından da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmanın ardından kaza ile ilgili inceleme başlattı.