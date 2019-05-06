Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-eski Hani yolu 30. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAC 836 plakalı hafif ticari araç Diyarbakır'dan Hani ilçesine doğru seyir halindeyken sürücüsü Abdulmecit K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araç, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sona durabildi. Kazada, araçta bulunan Abdulmecit K., Abdullatif K. ve Yusuf K. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.