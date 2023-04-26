Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır'da hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Ergani karayolunda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.