Diyarbakır'da hafif ticari aracın petrol istasyonuna dalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde çarpışan iki araçtan birinin petrol istasyonuna dalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çarpışan iki araçtan birinin petrol istasyonuna dalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Cumhuriyet Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. 61 AAN 610 plakalı otomobil ile 21 ABN 006 plakalı hafif ticari araç, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Çarpmış sonucu hafif ticari araç, petrol istasyonuna dalarak yakıt pompalarına çarparak durabildi. Hafif ticari aracın istasyona dalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.