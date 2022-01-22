Diyarbakır'da havalar eksi 17'yi buldu, su kulesi buz sarkıtına döndü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Şeyhçoban köyünde hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile su kulesi buzla kaplandı.

Diyarbakır merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan köyde soğuktan buz sarkıtına dönen su kulesini daha önce böyle görmediklerini belirten Şeyhçoban köyü sakinleri, durumun onları çok şaşırttığını söylediler. Su kulesinde oluşan buz sarkıtları Diyarbakır'da hakim olan dondurucu soğuğun etkisini de gözler önüne serdi.