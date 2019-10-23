Diyarbakır'da Hayat Boyu Öğrenme Şenliği

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla farklı öğrenim ve yaş gruplarındaki vatandaşların sosyal kültürel gelişimlerini desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak, öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşüm gerçekleştirmek vizyonuyla başlatılan Diyarbakır Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Gelin hep birlikte öğrenelim' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Biz öğrenmenin yaygınlaşmasını istiyoruz"

Hayat Boyu Öğrenme Şenliği etkinliğinde stantları dolaşarak ürünleri kendisi de deneyen İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, öğrenmenin yaygınlaşmasını istediklerini söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, "Öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren bir festivaldeyiz. Kursiyerlerimizin gösterisini ve kurslarında yıl boyunca neler yaptıklarını, yapacaklarını gösterdikleri etkinlikte buluşuyoruz. Biz öğrenmenin yaygınlaşmasını istiyoruz, bunu eğlenceli bir aktivite olarak her vatandaşlarımızın görüp katılmasını sağlamak ve teşvik etmek için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün bir faaliyeti olarak her yıl tüm Türkiye'de kutlanan bir organizasyon haline getirdik. Biz dee İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bugünü seçtik, bunun için buradayız. Stantlar çok renkli, çok değerli emekler ortaya konulmuş, kursiyerlerimizin büyük bir çabaları var. Hayatımızda karşılaştığımız sağlıktan tutun görsel, işitsel ve el emeğine dair ürünün burada sergilendiğini görüyoruz. Bizde kursiyerlerimizin 7'den 70'e olacak şekilde bütün vatandaşlarımızın katılımını ve teşvik edecek şekilde kurs sayılarımızı artırarak açıyoruz” dedi.

Resim öğretmeni Mida Özkul, öğrenme şenliğinin çok güzel olduğunu aktararak insanlara sanatların tanıtıldığını söyledi. Özkul, "Yaptığımız işleri kimse bilmiyor, burada halkın tanıması çok güzel. Talep oluyor öğrenmek istiyor, Diyarbakır'da unutulmuş bir sanat gün yüzüne tekrar çıkınca inşaların ilgisini çekiyor. Bu tür etkinlikler sanatların tanıtılması adına devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Şenliğin gün boyunca açık kalacağı belirtildi.