Diyarbakır'da hayvan refahı kursu verildi

Diyarbakır'da hayvanların nakilleri sırasında korunması yönetmenliği kapsamında canlı hayvan ticareti yapan satıcılara, nakliyecilere ve sürücü-bakıcılara, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanlarınca eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda verilen eğitimlerde, hayvanların nakilleri sırasında hayvan refahına uygun olarak korunması için uyulması gereken usul ve esaslar ile gerçek ve tüzel kişilikli kuruluşlara ait nakil araçlarının taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartlar anlatıldı. Eğitimlerde ayrıca, nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi, nakil yapan nakliyecilere yetki belgesi ve hayvan naklinde kullanılan araçlara onay belgesi verilmesi ve bu belgelerin geçerlilik süreleri ile iptal edilmesi durumunda yapılacak iş ve işlemlerin neler olduğu anlatıldı.

Kurs sonunda Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin Gönç ile konu uzmanları katılımı ile başarılı olan kursiyerlerden 2 kişiye celep, 13 kişiye nakliyeci, 26 kişiye ise sürücü ve bakıcı belgeleri törenle sahiplerine verildi.

Tören sonunda bir konuşma yapan Atalar, canlı hayvan ticareti yapan satıcı, nakliyeci, sürücü ve bakıcıların eğitim alarak belgelerini almalarının, hayvanların refahı ve salgın hastalıkların önlenmesinde ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınmasında önemli olduğunu söyledi.