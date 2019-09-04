Diyarbakır'da HDP'lilerin yaptığı açıklama sırasında gerginlik

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, HDP'lilerin "yönlendirme yapılarak buralara getirilmiştir" sözlerine sert tepki gösterdi. 10 ay önce oğlu Mustafa Biçer'in dağa götürüldüğünü iddia eden Ayşegül Biçer, “Ben kimsenin lafı ile burada oturmuyorum, 10 aydır yanan yüreğimin ateşi ile oturuyorum. Cesaretiniz varsa gelip oturun dinleyin” dedi.

Sabahın erken saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binası önünde ailelerin eylemlerini sürdüğü esnada HDP'liler konu hakkında açıklama yaptı. HDP il binası önünde, HDP'li milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katıldığı açıklamayı okuyan Zeyyat Ceylan, “Partimizin önünde oturan aileler, AK Parti ve bazı kesimlerin yönlendirmesi ile oturuyor” iddiasında bulundu.

Ceylan'ın bu sözleri üzerine duruma tepki gösteren ve oğlu Mustafa Biçer'in 10 aydır dağa götürüldüğü söyleyen Anne Ayşegül Biçer, “Ben kimsenin lafı ile burada oturmuyorum, 10 aydır yanan yüreğimin ateşi ile oturuyorum” dedi.

"Yüreğiniz var ise gelin dinleyin" diyen Anne Biçer, “Bana dün diyorlar yalan söylüyor bu kadın diyorlar. Benim acım sizin gönlünüze düşsün inşallah. Sende kor ateşler içinde yanasın inşallah. 10 aydır her gün ölüyorum. Kafalarını bana sallıyorlar. Adam mısınız” şeklinde konuştu.

Ardından anne Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile PKK'lılar ile yaptıkları telefon görüşmesinin kayıtlarını basın mensupları ile paylaştı.

PKK'lılar ile ailenin konuşması

Ses kaydında konuşan PKK/YPG'li terör örgütü üyesi şahıs, “Mustafa yanımızdadır. Şu anda durumu iyidir. Kendi kararı ile gelmiş. Gün gelir onu görmek isterseniz gelip görebilirsiniz fakat şu anda ortam müsait olmadığı için göremezsiniz. O artık gelmiş yerine kendisinin kararıdır. Bizim için de mutluluk veriyor. Bizim sizden beklentimiz sizin de ona sahip çıkmanızdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, HDP Diyarbakır il binası önündeki aileler, eylemlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor.