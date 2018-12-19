Diyarbakır'da hentbol müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır'da Okulararası Yıldız Erkekler Hentbol İl müsabakaları tamamlandı.

10-17 Aralık tarihleri arasında Seyrantepe Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara, toplam 5 okul ve 70 sporcu katıldı. Vali Ahmet Cemil Serhatlı Ortaokulu, tüm rakiplerini farklı mağlup ederek, il şampiyonu oldu ve Diyarbakır'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, okul sporları müsabakalarının devam ettiğini söyledi. Demir, “Birçok branşta faaliyetlerimiz devam ediyor. Seyrantepe Spor Salonunda önceki Okulararası Yıldız Erkekler Hentbol İl müsabakalarımız tamamlandı. Toplamda 5 okul ve 70 sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakaların ardından şampiyon takımımız belirlendi. Vali Ahmet Cemil Serhatlı Ortaokulumuz şampiyonluğa ulaşan ekibimiz oldu. Bu takımımız Diyarbakır'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti. Onlara grup müsabakalarında şimdiden başarılar diliyorum. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak, bu ekibimize her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Grup müsabakalarının yeri ve tarihinin belli olduğunu vurgulayan Demir, “Okulararası Yıldız Erkekler Hentbol Grup müsabakaları Batman'da yapılacak. Müsabakalar 14-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaklaşık 10 takımın yer alacağı grup müsabakalarında, sporcularımızdan şampiyonluk bekliyorum” diye konuştu.

Demir, elde edilen başarıdan dolayı Vali Ahmet Cemil Serhatlı Ortaokulu öğrencileri başta olmak üzere, beden eğitimi öğretmeni Hüsamettin Varan ve antrenör Baver Çelik'i yürekten kutladığını sözlerine ekledi.