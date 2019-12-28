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Diyarbakır'da ‘Her sınıfın bir kardeşi olsun' kampanyası

Diyarbakır’da öğrenciler biriktirdikleri kumbaradaki paraları kardeş okul olarak seçtikleri Kulp ilçesi Karpuzlu İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaparak hediye alıp dağıttı.

Diyarbakır'da öğrenciler biriktirdikleri kumbaradaki paraları kardeş okul olarak seçtikleri Kulp ilçesi Karpuzlu İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaparak hediye alıp dağıttı.


Diyarbakır Yenişehir Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için her sınıfın bir kardeşi olsun sloganı ile sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında her sınıfa bir kumbara bırakılırken, öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleri paraları bu kumbaralarda toplayarak, öğretmenler ve okulun diğer çalışanları dahil edilerek kampanya genişletildi.


Kampanya kapsamında kardeş olarak Kulp ilçesi Karpuzlu İlkokulu tespit edildi. Yenişehir Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Okul Müdürü Metin Çaçan, okul rehber öğretmeni Cem Öner'in katılımıyla yeni kardeşleriyle buluşan öğrenciler Kulp Karpuzlu İlkokulu öğrencilerine hediye paketlerini dağıttı.

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