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Diyarbakır'da hırsızlık zanlıları yakalandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde hırsızlık olayına karışan iki kişi yakalandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hırsızlık olayına karışan iki kişi yakalandı.


Olay Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Sümbül sokaktaki bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde iş yerine giren hırsızlar burada 4 adet televizyon, yazıcı ve içinde değerli tespihlerin bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Sabah geldiği dükkanına i hırsız girdiğini anlayan iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen güvenlik güçleri, güvenlik kamerasından zanlıların B.K. ve B.İ. olduğunu belirledi. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda iki hırsız, çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.


Eşyalar iş yeri sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

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