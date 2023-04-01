Diyarbakır'da iftar vakti çıkan yangın korkuttu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada iftar vakti çıkan yangın korkuttu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, yangın iftar saatinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Jiyan Caddesi üzerindeki 13 katlı bir binanın 10. katında çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dairedeki ve bina sakinleri tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma başlatıldı.