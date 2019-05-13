Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtıldı

Diyarbakır'da bir dernek tarafından toplanan gıda ve benzeri yardımlar, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Bağlar, Sur, Kayapınar ilçelerinde özellikle şehit ve gazi aileleri, dul ve yetim aileleri ile ihtiyaç sahibi ailelere, Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımı yapan dernek yönetimi, engelli vatandaşlara tekerlikle sandalye, evlerinde beyaz eşya olmayan ailelere de hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan destekler sonrası beyaz eşya dağıttı.

Yaptıkları yardımlarla ilgili bilgi veren Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mithat Kavmaz, Hz. Muhammed'in (sav) kendisinden bir şey istenildiğinde varsa veriğini olmadığı takdirde de vaat ettiğini belirterek, "Ramazan ayı bu manada yardımlaşmanın zirveye çıktığı kalplerin yumuşadığı zenginin fakiri en iyi anladığı aydır. Bizde bu yardımlaşma ayında Diyarbakır'da şehit ve gazi aileleri, dul ve yetim aileleri ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımsever vatandaşların desteğiyle beyaz eşya ve gıda paketi dağıttık, bizler aracıyız. Ramazan ayı boyunca hedefimiz 2 bin ihtiyaç sahibi aileyi sevindirmek. Destek geldikçe bizlerde aracı olarak dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.