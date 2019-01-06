Diyarbakır'da iki aylık husumet sona erdi

Diyarbakır'da iki ay önce bir kişinin yaralandığı kavga nedeniyle iki aile arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

Diyarbakır'da yaklaşık iki ay önce Aksu ve Özçelik aileleri fertleri arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladı. Husumetin sona ermesi için Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) tarafından barış komisyonu oluşturuldu. Komisyon, yaptığı girişimler sonucu iki tarafı da barışa ikna etti. Aileler, düzenlenen törende bir araya gelerek, aralarındaki husumeti sonlandırdı.

Tören, derneğin Yenişehir ilçesindeki binasında düzenlendi. Törene, Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, kurucu başkan Esat Güngürür, DÜ Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öz ile iki aile üyeleri de katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra ise dualar edildi.

Dernek başkanı Aydın Pirinççioğlu, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını istediklerini belirtti. Barışın bütün insanlar için geçerli bir kavram olduğuna dikkat çeken Pirinççioğlu, "Bugünkü husumetin de barışla sonlanmasında emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum" dedi.

Dernek kurucu başkanı Esat Güngürür ise, aileler arasındaki husumetin barışla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı. Güngürür, dün de Mardin'in Derik ilçesinde amca çocukları arasındaki husumetin aşiretlerinin büyükleri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandığını anlatarak, “Son bir yılda 19 davayı barışla sonuçlandırdık. Bölgenin ciddi bir şekilde barışa ihtiyacı var” diye konuştu.