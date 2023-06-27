Diyarbakır'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesine bağlı Tilver köyü yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yol kenarına savruldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Diğer kaza ise, Diyarbakır-Silvan Karayolunda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, elektrik direğine çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Her iki kazada da yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.