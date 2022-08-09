Diyarbakır'da iki caddenin asfalt çalışması tamamlandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bin metre uzunluk ve 40 metre genişliğinde olan Hashavar caddesinde 5 bin ton aşınma, 25 metre genişlik ve 2 bin 250 metre uzunluğa sahip Ahmet Kaya caddesinde ise 6 bin 800 ton aşınma tabakası asfalt çalışması yapıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından da, yenilenen bulvar ve caddede alt ve üstyapı çalışmalarının yanında refüj ve kaldırımlara ağaçlar dikildi.