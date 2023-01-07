Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi ayağından yaralandı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.