Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, her iki grup içerisinde bulunan bazı kişiler gazetecilere saldırmaya kalkışınca bazı polisler olaya müdahalede bulunarak şahısları etkisiz hale getirdi.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bayramoğlu semti civarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaşınca çatıştılar. Yaşanan çatışmada 5 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazeteciye saldırmak isteyenleri polis engelledi

Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptığı sırada olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin çekim yapmasını engellemek isteyen bazı kişiler muhabire saldırınca olayı gören bazı polisler müdahalede bulunarak şahısları etkisiz hale getirip bölgeden uzaklaştırdı.

Silahlı kavgaya ilişkin çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak polisin incelemesi sürüyor.