Diyarbakır'da iki ilçede okullar tatil edildi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okulların tatil edildiği duyuruldu.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçemizde aralıksız devam edecek olan kar yağışından ötürü öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine pazartesi ve salı günleri 2 gün süre ile ara verilmiştir” dedi.

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, “Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü, ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.