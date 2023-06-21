İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da iki kardeşin öldürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır’da iki kardeşin kuzenleri tarafından öldürülme anı marketin güvenlik kamerasına yansırken, valilik konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Diyarbakır'da iki kardeşin kuzenleri tarafından öldürülme anı marketin güvenlik kamerasına yansırken, valilik konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında Bağlar ilçemizde, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmada İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi M.K. tarafından silahla açılan ateş sonucu, yine İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi K.K. ve teknisyen yardımcısı H.K. maalesef hayatını kaybetmişlerdir. Şüpheli M.K., olayda kullanılan silahla birlikte emniyet birimlerimize teslim olmuştur. Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.