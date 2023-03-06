Diyarbakır'da iki noktada semt pazarı ikinci bir emre kadar kurulmayacak

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken binaların olduğu bölgelerde can güvenliği nedeniyle ikinci bir emre kadar semt pazarının kurulmaması kararı alındığı ve bu durumun 28 Şubat tarihinde pazar esnafına tebliğ edildiği ifade edildi. Kararın 28 Şubat'ta ilgili taraflara iletildiği ifade edilen açıklamada, ”Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan birinci ve ikinci erkek semt pazarlarında, yaşanan deprem felaketi nedeniyle boşaltılan ve tehlike arz eden binaların önünde can güvenliği nedeniyle pazar tezgahlarının açılmaması, gereken tedbirlerin alınması hususunda kararlar alınmış ve ilgili dernekler ile esnaf uyarılmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ikinci erkek semt pazarı dernek ve yönetim kurulu tarafından sunulan dilekçeye istinaden Şeyh Şamil Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde pazartesi günleri ve Barış Caddesi'nde perşembe günleri binaların bir kısmı ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken binalar olmasından kaynaklı ikinci bir emre kadar bu iki caddemizde semt pazarı kurulmayacaktır” denildi.