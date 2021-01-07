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Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Durumu ağır olan şahıs, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu 44 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 DC 973 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 21 BZ 099 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil takla atarak yolun yanına devrilirken, diğer otomobil ise yaklaşık 100 metre süründükten sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada Salih Bestane, Erhan Kardaş, Zozan Kardaş, Cemil Çatalkaya ve Sibel Çatalkaya yaralandı.


Yaralılardan durumu ağır olan Salih Bestane, olay yerine gelen hava ambulansıyla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer yaralılar ise ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrası bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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