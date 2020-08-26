Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçe yolu üzerinde Diyarbakır'dan Haniye giden 23 ABE 855 plakalı otomobil ile Silvan'dan Diyarbakır istikametine giden 23 ABC 614 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan 2 araçta aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Öte yandan kazada hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.