Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Diyarbakır-Bismil karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır - Bismil karayolu Yuvacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışması nedeniyle gidiş ve gelişli 4 şerit olan yol, yol yapım çalışmaları nedeniyle iki şeritte düşürüldü. İki şeritte düşürülen yolda gidişli gelişli araçlar seyrederken, Diyarbakır'dan Bismil istikametine giden 34 BFD 453 plakalı Honda Cıvıc marka özel otomobil Bismil ilçesinden Diyarbakır istikametine gelen 34 BAL 563 plakalı Hyundai Accent marka özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

4 kişinin durumu ağır

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yoldan savrularak durabildi. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralanırken, kazaya gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Araçtan sıkışanlar kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye ekipleriyle birlikte otomobillerde sıkışan yaralıları kurtararak ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından tedavileri yapılmak üzere en yakın hastaneye kaldırdı.

Yarılardan 4'nün durumun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar Bismil ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası yüzlerce araç kuyruğu oluştuğu görülürken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.