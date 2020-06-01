Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 çocuk yaralandı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, 2 çocuğunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Sento Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 US 3587 plakalı otomobil, 34 DLG 21 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 34 DLG 21 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çöp konteynerlarına çarparak durabilirken diğer otomobil ise orta refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, her iki otomobilde bulunan 2'si ağır 5 çocuk yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın olduğu bölgede polis ekipleri çalışma yaparken, yapılan çalışmanın ardından kaza ile ilgili inceleme başlattı.