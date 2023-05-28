Diyarbakır'da İl Seçim Kurulu önünde metrelerce kuyruk oluştu

Diyarbakır'da sandıkların açılmasıyla sayılan oylar, İl Seçim Kuruluna getirildi. Kurul önünde metrelerce kuyruk oluştu.

14 Mayıs'ta Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitmişti. 28. Dönem Milletvekilliği için oy kullanma işlemi tamamlanırken, YSK kararıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu bugün yapıldı. Diyarbakır'da saat 08.00'de başlayan seçim, 17.00'de sona erdi. 1 milyon 144 bin 533 seçmen, ikametgahının bulunduğu okullara giderek vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. 17 ilçede 3 bin 673 sandık açılarak oy sayımına başlandı. Kentte sandıkların açılmasıyla sırtlanan çuvallar İl Seçim Kurulu'na teslim edildi. Kurul önünde oluşan uzun kuyruk ise kameralara yansıdı.