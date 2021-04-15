Diyarbakır'da ilaçlama çalışmalarına hız verildi

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, yakarca, kene gibi taşıyıcı ve akrep gibi zararlı popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu gibi vektörlerden ve zararlılardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma, şark çıbanı gibi hastalıkların ve zehirlenmelerin önlenmesi için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Her türlü bulaşı hastalığa karşı Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarında olan ilaçların kullanıldığı çalışmalarda ekipler, sağlığı tehdit eden her türlü haşerenin bulunabileceği köşe bucağı ilaçlıyor.

Larvalara karşı belirlenen alanlar periyodik olarak ilaçlanacak

İlaçlama çalışmaları kapsamında sivrisinek larvalarına karşı, zararlının biyolojik yaşam evrelerini göz önünde bulundurularak havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, birikinti sular, bodrum suları, süs havuzları gibi üreme alanlarında, belli periyotlarla kontrollerden geçirilecek ve larvasit uygulamalarıyla hedef zararlının üremesi engellenecek.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, toplum sağlığını korumak amacıyla sivrisinek, karasinek, tatarcık vb. zararlıların ürediği, beslendiği, barındığı ve dinlendiği tüm alanlarda kalıcı etkili ilaçlar kullanarak mücadelesini sürdürecek. Karasinek popülasyonuna karşı günün erken saatlerinde, sivrisineklere ve tatarcıklara karşı gündüz dinlenme ve barınma alanlarında sırt pülverizatörleri, sırt atomizörü ve holder cihazları ile akşam saatlerinde ise günbatımından itibaren ULV soğuk sisleme cihazları ile mücadelede devam edecek.