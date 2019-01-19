Diyarbakır'da ilk defa kadın satranç grubu kuruldu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi-4, kadın satranç grubu kurarak bir ilke imza attı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi-4 (ADEM-4) tarafından kadınların stresten kurtulması için satranç grubu kuruldu. Evde oturmaktan sıkılan kadınlar stres atmak için satranç oynuyor. Çocuklarını satranç kursuna getiren kadınlar, hem çocuklarının gelişmesi adına hem de ev stresinde kurtulmak için satranç grubuna katıldı. 20 kişiden oluşan satranç grubu Diyarbakır'da yapılacak olan ‘Diyarbakır Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvasına' katılarak ilk önce il birinciliği daha sonra ülke genelinde gerçekleşecek olan satranç turnuvalarında derece yapmayı hedefliyor.

Diyarbakır'da bir ilki gerçekleştirmek adına başlatılan projeyi yürürlüğe koyduklarını belirten ADEM-4 Müdürü Feride Çetin, kurs kurmak için Türkiye Satranç Federasyon Hakem Antrenörü Gülcan Yavuz ile birlikte çalışma başlatarak 'Haydi Kadınlar Satranca' projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bundan sonra satranç masalarında sadece erkekleri değil kadınları da göreceklerini belirten Türkiye Satranç Federasyonu Hakem Antrenörü Gülcan Yavuz, kadın olarak satranç masalarını doldurmayı düşündüklerini söyledi. Yavuz, "Diyarbakır'da şu anda ilk olarak düzenlenen proje kapsamında 20 kadınımızla, şubat ayında ‘Diyarbakır Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvasına' katılmayı düşünüyoruz. Projeyi bir ay öncesinden düşünüyorduk, il turnuvası yaklaştığında bu biraz daha kesinleşti. Bu projeyi yürürlüğe koyan ADEM-4 Müdürü Feride Çetin ve bizi destekleyen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç'a da teşekkür ediyorum" dedi.

"Diyarbakır'daki turnuvalarda kadın oyuncu olmadığı için katılamıyordum"

Şimdiye kadar Diyarbakır'da yapılan genel satranç turnuvalarında kadın oyuncu olmadığından dolayı kendisinin de turnuvalara katılamadığını dile getiren Türkiye Satranç Federasyon Hakem Antrenörü Gülcan Yavuz, bu proje sayesinde kadınların da oynayabileceğini göstereceklerini ifade etti. Yavuz, "Bu proje Diyarbakır Satranç İl Temsilciliği adına da yapılan güzel bir çalışma. Artık bundan sonra satranç masalarında erkekler olmayacak. Biz kadınlarda artık o masaları doldurmayı düşünüyoruz. Yani bu Diyarbakır'da ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından da çok ilgi çekecek. Hedefimiz kadınların en azından çocuklarına öğretebilecekleri güzel bir oyun olsun diye biz bu projeyi başlattık. Bana projeden bahsedildiği zaman çok hoşuma gitti, Diyarbakır'da düzenlenen turnuvada kadın oyuncu olmadığı için katılamıyordum. Biz önce buraya gelen çocukların anneleriyle bunu paylaştık, onlar da çok sevindi. Çünkü evde çocuklara ödev veriyorum, sunabilecekleri ve danışabilecekleri hiç kimse yok. Anneleri de olumlu karşılayarak artık kendileri çocuklarına yardımcı olabileceklerini söyledi. Şu an hedefimiz 20 kadınla yolumuza devam etmek, güzel adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Satranç kursuna gelen ev kadını Bedia Ertaş, daha önce kızını kursa getirdiğini, kendisinin de bir aya yakındır satranç kursuna başlattığını dile getirerek evde oturup televizyon izlemekten sıkıldığını ve burada satranç oynayarak stres attığını söyledi.