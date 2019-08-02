Diyarbakır'da ilk defa polisiye ve drama web dizisi çekimleri başladı

Diyarbakır'da ilk defa web dizisi çekimleri başladı. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Yaşar Irmak'ın yaptığı 'Beni Bul' dizisinin çekimlerine start verildi.

Diyarbakır'da çekilecek bir kadının geçmişiyle hesaplaşıp intikamını almasını konu edinecek drama ve polisiye türünde olan dizi için hazırlanan ekip üç aylık süren provalarını bitirerek son aşamaya ulaştı. Nurşin Gezer, Kadir Tun ve Ömer Kızıl'ın da yer aldığı oyuncu ekibinin dizisi merakla bekliyor. Yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Yaşar Irmak ayağı yere basmayan, gerçeklikten uzak çekildiği bölgenin ve anlattığı meselenin sosyolojik, tarihsel bilgisinden uzak dizilerin görüntü kirliliği oluşturduğu bir ortamda son derece ince işlenmiş bir drama çekeceklerini dile getirerek senaryosunun aylar öncesinde işin ehli olan bir yazar tarafından hazırlandığını söyledi. Irmak, “Şimdi elimizde ilk on bölümün çekim senaryoları mevcut, dizinin en başta kendi hikayesine ve sinema kriterlerine odaklanmakla beraber Diyarbakır'a özgü hikayeleri yaşamı da vererek ilimize katkı sunacağına inanıyorum. Yine oyunculuk ve çekim ekibi olmak üzere yaklaşık 40 insana kendilerini ifade etme, yeteneklerini sergileyebilme imkanını sunduğunu söylemeliyim” dedi.

Yakında başlayacak olan dizi her biri birbirinden farklı karakterlerin ortak yazgısı olan Diyarbakır şehri ile hesaplaşmasını ela alacak. Yönetmen Yaşar Irmak bu dizinin tümüyle kendi sınırlı imkanları çerçevesinde çektiklerini oyuncuların ve teknik ekibin çoğunun gönüllü çalıştığını hiçbir resmi kurumdan destek almadıklarını ama her iyi iş gibi bu konuda değerli yardımseverlerin ve duyarlı kurumların ilerde desteklerini beklediklerini umduğunu söyledi.