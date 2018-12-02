Diyarbakır'da ilk etli ekmek lokantası dualarla açıldı

Diyarbakır'da genç girişimci iş adamları Ferhat Efe, Yakup Arslan, Muhammet Çakırca bir araya gelerek, Türk mutfağının adını yaşatan ve Konya'ya has olan etli ekmek lokantasını Diyarbakır'da hizmete açtı. Diyarbakır'da ilk olma özelliği olan etli ekmek lokantası dualarla açıldı.

Konya ve civarına özgü, kıymalı pideye benzeyen yiyecek olan etli ekmek artık Diyarbakırlılar tarafından da tadılacak. Diyarbakır'da bir araya gelen üç genç girişimci ‘Mevlana Etli Ekmek Lokantası' adını verdikleri iş yerini açarak Diyarbakırlılara hizmet etmeye başladı. Genç girişimciler Ferhat Efe, Yakup Arslan ve Muhammet Çakırca, Diyarbakır'a Konya ile özdeşleşen etli ekmeği sunmak adına böyle bir girişimde bulunduklarını belirterek, tüm Diyarbakırlıları işletmelerine beklediklerini söyledi. Adliye Sarayı karşısında faaliyet gösteren işletmenin açılışına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, eski Tarım Bakanı Kutbettin Arzu, Karakoç Group Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Zülküf Karakoç, AK Parti Hani Belediye Başkan aday adayı iş adamı Ali İhsan Elbey, Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, STK'lar, dernek ve oda başkanları, siyasiler, işadamları, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya'dan özel olarak getirilen 3 aşçının yaptığı lezzetli yemekler davetlilere ikram edildi. Konya'nın sille taşından yapılan fırında usta ellerde hazırlanarak pişen etli ekmekler davetliler tarafından adeta kapışıldı. Diyarbakır'a farklı lezzetlerin tadılacağı böylesi bir mekan açtıkları için girişimcilere teşekkür eden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Eker, "Kentimizde böylesi güzel bir mekanın açılması bizleri mutlu ediyor. Cenab-ı Allah utandırmasın hayırlara vesile olsun. Konya'ya has meşhur etli ekmeğinin Diyarbakır'da servis edilmesi sevindiricidir. Hem böylesi bir mekanda 35 personelinde çalışması Diyarbakır istihdamına da yönelik faydalıdır. Genç girişimci mekan sahiplerine teşekkür ederim" dedi.

Diyarbakır'da her türden lezzetin yer aldığını ancak Konya'ya has lezzetlerin eksik olduğunu ve bu sebepten böyle bir mekan kurmak istediklerini belirten genç girişimciler Ferhat Efe, Yakup Arslan ve Muhammet Çakırca, "Diyarbakır'da böyle bir mekanın eksik olduğunu gördük, arkadaşlarımızla Konya yöresinin meşhur Mevlana etli ekmek lokantasını açma gereğini duyduk ve bu işletmemizi kurduk. 1 metre 20 santim ve 1 metre 30 santim ölçülerinde hazırlanan etli ekmeklerimizi müşterilerimizin hizmetine sunduk. Ürünümüz çok hafif ve fiyatlarımızda çok caziptir" ifadelerini kullandı.