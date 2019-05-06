İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da ilk iftar açıldı

Diyarbakır’da, yoksul ve evlerine yetişemeyen vatandaşlar, ilk iftarlarını belediyenin kurduğu iftar çadırında açtı.

Diyarbakır'da, yoksul ve evlerine yetişemeyen vatandaşlar, ilk iftarlarını belediyenin kurduğu iftar çadırında açtı.



On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının ilk iftarı bugün yapıldı. Diyarbakırlılar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk iftarını, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla Şeyh Sait Meydanı'nda kurduğu iftar çadırında açtı. Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında yoksul vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kentin en işlek noktalarına iftar çadırları kurdu. Dağ Kapı Meydanı'nda belediyenin açmış olduğu iftar çadırını ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mzıraklı, Büyükşehir Belediyesinin 4 merkezde iftar çadırlarının mevcut olduğunu belirtti. Başkan Mızraklı, "Buralarda yaklaşık 5 binin üzerinde insana, özellikle 3 yerde iftar çadırı şeklinde, ama Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde hem iftarda hem sahurda yemek verme şeklinde bir program düzenledik. Onun dışında da aynı zamanda alt kademe belediyelerimizde farklı merkezlerde bu anlamda iftar çadırları açmış durumdalar." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.