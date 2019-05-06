Diyarbakır'da ilk iftar açıldı

Diyarbakır'da, yoksul ve evlerine yetişemeyen vatandaşlar, ilk iftarlarını belediyenin kurduğu iftar çadırında açtı.

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının ilk iftarı bugün yapıldı. Diyarbakırlılar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk iftarını, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla Şeyh Sait Meydanı'nda kurduğu iftar çadırında açtı. Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında yoksul vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kentin en işlek noktalarına iftar çadırları kurdu. Dağ Kapı Meydanı'nda belediyenin açmış olduğu iftar çadırını ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mzıraklı, Büyükşehir Belediyesinin 4 merkezde iftar çadırlarının mevcut olduğunu belirtti. Başkan Mızraklı, "Buralarda yaklaşık 5 binin üzerinde insana, özellikle 3 yerde iftar çadırı şeklinde, ama Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde hem iftarda hem sahurda yemek verme şeklinde bir program düzenledik. Onun dışında da aynı zamanda alt kademe belediyelerimizde farklı merkezlerde bu anlamda iftar çadırları açmış durumdalar." dedi.