Diyarbakır'da ilk kez 1. Kısa Film Festivali düzenleniyor

Diyarbakır Kısa Film Festivali”, 20-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü mezunu Diyarbakırlı genç yönetmen Serhat Gönen'in direktörlüğünü üstlendiği festivale, belgesel ve kurmaca kategorilerinde kısa sürede çok sayıda başvuru yapıldı. Yönetmen Serhat Gönen, festival için 2 bin 25 başvurunun yapıldığını ifade ederek, Diyarbakır'a böyle güzel bir organizasyonu kazandırmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. 10'u uluslararası gösterim olmak üzere 30 filmin gösteriminin yapılacağını ve toplamda 14 dalda ödül verileceğini söyleyen Gönen, “Amacımız her yönüyle çok eski olan kadim kentimizi dünyaya tanıtmak, festivali sürdürülebilir hale getirip gelenekselleşmesini sağlamak ve bu kentin doğal bir plato olduğunu göstermektir” dedi.

Festivale sektörden önemli isimler danışmanlık yapıyor

Tarihi açıdan zengin bir kent olan Diyarbakır, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Diyarbakır Kısa Film Festivali ile oyuncu, yönetmen ve sinema sektörünün önemli isimlerini ağırlayacak. Festivalin danışmanlığını yapan isimler arasında belli bir süre Antalya Film Forum'un genel koordinatörlüğünü yapan, Film Endüstrisi Konferans Serisi ve İş Fuarı gibi önemli organizasyonları başarıyla üstlenen yapımcı Suzan Güverte ve ödüllü yönetmen ve yapımcı M. Tayfur Aydın bulunuyor. Festivalin koordinatörlüğünü ise kendi alanında deneyimli bir isim olan Betül Günay üstleniyor.

Kısa sürede çok sayıda başvuru yapıldı

Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği'nin geçen yıl şubat ayında start verdiği organizasyon için başvurular mart ayında başladı. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan festival, pandemi nedeniyle ertelendi. Ancak online devam eden başvurularda çok sayıda başvuru alındı.

Festival direktörü Gönen, “Festivalin henüz ilk yılı olmasına göre 2 bin 25 genel başvuru yapıldı. Bin 266 uluslararası gösterim, 587 kurmaca, 172 belgesel kategorisinde başvuru var” diye konuştu.

30 filmin gösterimi yapılacak, 14 kategoride ödül verilecek

20-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 10'u uluslararası olmak üzere 30 filmin gösteriminin yapılacağını ifade eden Festival Direktörü Serhat Gönen, şunları söyledi:

“Gelenekselleşen bir festival yapmak istiyoruz ve bunun için de uzun süre ön hazırlık yaptık. Üniversitede okuduğum dönemde Diyarbakır'da bir film festivali yapmak istediğimi hep söylüyordum. Bu konuyu ilk bahsettiğim kişi de danışmanımız olan Tayfur Aydın hocamdı. Daha sonra bunu yapabilmek için çalışmalar yaptım. Farklı ülkelerden festivallere katılarak oradaki festivalleri görme şansı elde ettim ve tecrübe kazandım. Katıldığım festivallerden sürekli notlar aldım, sektörden insanlarla tanıştım, fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladım ve şimdi de danışmanlarımızın ve ekibimizin de destekleri ile bu festivali gerçekleştiriyoruz. Festivalimizde ileriye dönük birçok projemiz mevcut. Bunun için biraz daha desteğe ihtiyacımız var. İlerleyen zamanlarda festivali büyütüp önemli bir yere getirmek için çok çalışıyoruz. Bizim festivalde en önem verdiğimiz noktalardan biri de ödül sayısı. Çünkü bir film yapıldığında bütün ekip gayretleri ile yapılıyor. Bu yüzden yönetmeninden oyuncusuna herkesin ödüllendirilmesini önemli buluyoruz. Böylelikle emek veren herkesi motive etmek istiyoruz. Festivalde biz En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Senaryo, En İyi Sanat Yönetmeni gibi ödüller vereceğiz. Toplam 14 ödül dağıtacağız. Akçeli ödüllerimiz az olabilir ama Diyarbakır imzalı ödül heykelciklerle süslendirmek istiyoruz. Belgeselde 4, kurmacada 9, bir de Diyarbakır İş Kadınları Derneği'nin Kadın Film kategorisinde ödülü olacak."

Ünlü yönetmenler gelecek, atölyeler düzenlenecek

Amaçlarının Diyarbakır'da bir network oluşturmak olduğunu belirten Gönen, "Finale kalan yönetmenler ile sektörün ileri gelenleri, oyuncu ve yönetmenler ile bir network oluşturmak istiyoruz. Bu işe gönül vermiş insanları bir araya getirerek, tecrübelerini paylaşmalarını isteyeceğiz. Festival bünyesinde Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi, Senaryo Atölyesi, Yönetmenlik Atölyesi, Görüntü Yönetmeni Atölyesi ve Belgesel Atölyesi olacak" şeklinde konuştu.

Sami Hazinses ve Ahmet Arif Emek Ödülü verilecek

Aynı zamanda Yeşilçam'da oynamış, tecrübe sahibi bir konuk oyuncuları ile ile masterclass yapacaklarını dile getiren Gönen, "Festivalde ayrıca sinemamıza önemli katkılar sağlayan iki emektarımıza 'Samo' lakabıyla bilinen Yeşilçam'ın emektarı Diyarbakır Lice doğumlu Sami Hazinses ve kentimizin önemli şairlerinden Ahmet Arif anısına Emek Ödüllerimiz takdim edilecek” ifadelerini kullandı.

"Gelen davetliler Diyarbakır'ın doğal bir plato olduğunu görecek"

Diyarbakır'ın birçok kültürün bir araya geldiği kadim ve çok eski bir kent olduğunu ifade eden yönetmen Serhat Gönen, “Tarihe baktığımızda Ortadoğu'nun ve Türkiye'nin en büyük sinema salonu Diyarbakır'da açılmış. Bu, aslında Diyarbakır halkının sinemaya ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi. Diyarbakır, sanat olarak iyi bir konumdaydı. Bizim amacımız bunu yeniden canlandırmak. Bu kentin doğal bir atmosferi olduğunu, doğal bir plato olduğunu düşündüğümüz için yönetmenler ve yapımcılar buraya geldiklerinde önyargılarının kırılacağını düşünüyoruz. Bu kentin ne kadar güzel ve değerli olduğunu göstermek istiyoruz. Buranın doğal bir plato alanı olduğunu gördükleri zaman filmler çekmek için buraya geleceklerini düşünüyoruz. Kendi memleketimizde bir şeyler yapmaya çalışırken sektörün ileri gelenleri ile ortak çalışma yürütüyoruz" dedi.