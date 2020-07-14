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Diyarbakır'da 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek, bu sırada bölgeden geçen bir kişi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek, bu sırada bölgeden geçen bir kişi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.


Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesinde yavru köpeklerin kanalizasyon çukuru önünde beklediğini gören Nuri Şahin isimli vatandaş, çukurdan köpek sesinin geldiğini duydu. Hiç düşünmeden kanalizasyon çukuruna giren Şahin, buraya düşen köpeği dışarı çıkardı. Şahin'in bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdir edilirken, kardeşlerine kavuşan diğer köpekler de bölgeden uzaklaştı.

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