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Diyarbakır'da ‘insanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Diyarbakır’da, çöp kutusuna karıştıran çocukları gören iki genç kız, çocukların yanlarına gitti.

Diyarbakır'da, çöp kutusuna karıştıran çocukları gören iki genç kız, çocukların yanlarına gitti. Çocukların aç olduğunu gören genç kızlar, kucakladığı çocukları alıp yemek yemeye götürdü. Ortaya çıkan görüntü, ‘insanlık ölmemiş' dedirtti.


Geçtiğimiz gün bir kafede oturan ve sosyal medya üzerinden Çocuklar Üşümesin grubu altında yardım çalışmalarında bulunan iki genç kız, çaylarını yudumladıkları sırada caddenin önünde bulunan çöp kutusunda bir şeyler arayan iki çocuğu fark etti. Bir süre cep telefonuna kaydettiği çocuklarla konuşmaya karar veren grup üyeleri, kafeden çıkıp çocukların yanına gitti. Bir süre çocuklarla sohbet eden ikili, karınlarını aç olup olmadığını sordu. Çocukların yemek yemediklerini anlayan iki genç kız, onları lokantaya götürüp yemek yedirdi. Ortaya çıkan bu görüntü, ‘insanlık ölmemiş, iyi insanlar iyi ki varlar' dedirtti.

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