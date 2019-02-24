Diyarbakır'da internet çetesine dev operasyon

Şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde internet üzerinden gerçekleşen suçlarda artış meydana geldiğinin görülmesi üzerine, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında ülke genelinde suça karışan ve aralarında devlet memurlarının da yer aldığı bir suç örgütünün, internet ortamında yer alan alışveriş sitelerine sahte ilanlar koydukları, vatandaşları ucuz ürün vaadi ile kandırdıkları ve ürünün ödemesini aldıktan sonra telefonlarını kapatarak izlerini kaybettirdikleri belirlendi.

Şebeke üyelerinin hacker marifeti ile sosyal medya ortamına yerleştirdikleri sahte banka reklamları vasıtası ile veya doğrudan bilişim sistemlerine girerek vatandaşların internet bankacılığı şifrelerini ele geçirdikleri ve hesaplarını boşalttıkları tespit edilmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 12 Şubat 2019 günü Diyarbakır merkezli olarak Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Bolu illeri ile Diyarbakır merkez Ergani ve Dicle ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalar sonucu çok sayıda delil elde edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan 12'sinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.