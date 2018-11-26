Diyarbakır'da iş kazalarını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor

Geniş bir yelpazede farklı iş kollarında çalışmalar yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş kazalarının önüne geçmek ve meslek hastalıkların oluşmasını engellemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 6331 Sayılı Yasa ve buna bağlı oluşturulan yönetmelikler ışığında oluşturulan Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu ve yasa kapsamında koordineli bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını planlıyor ve uyguluyor.

Büyükşehir Belediyesi, her yıl işçi, memur, sözleşmeli kadrolarındaki tüm çalışanlar ile belediyede staj yapan tüm öğrencilere, yapacakları işler ve alınması gereken İSG önlemleri ile alakalı detaylı eğitimler veriyor. Özellikle sahadaki maruziyetleri takip edebilmek için çalışana yönelik tetkikler ve ölçümler yapan Büyükşehir Belediyesi, her iş alanında risk değerlendirme çalışması yapıp belirlenen risklerin elimine edilmesi için önlemler alıyor. Büyükşehir'e bağlı hizmet binalarını İSG'ye uygun hale getiren Büyükşehir Belediyesi, acil durumlara karşı kurumu bir bütün olarak hazır hale getirdi.