Diyarbakır'da iş makinalı kedi kurtarma operasyonu

Diyarbakır'da kanalizasyona düşen yavru kedi, iş makinesi yardımıyla itfaiye ekiplerinin uzun süren mücadelesi sonucu kurtarıldı. Vatandaşlar ekiplere alkışla teşekkür etti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 201. Sokak'ta bulunan rögardan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar önce kendi çabalarıyla kediyi kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Ancak itfaiye ekipleri de kedinin rögarın derin bölgesinde sıkışması nedeniyle başarılı olamadı. Bunun üzerine bir vatandaş durumu Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na iletti.

İş makinesi destek verdi

Kanalizasyona düşen ve tüm çabalara rağmen çıkarılmayan yavru kedi, Bağlar İlçe Belediyesi'ne ait iş makinesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek birlikte yaptıkları çalışma sonucundan kurtarılarak yaşama döndürüldü.

Vatandaşlar ekiplere destek oldular

Olayı yakından takip ederek ekiplere destek olan vatandaşlar ise kurtarma operasyonunu nefes nefese izlerken, kedinin kurtarılması esnasında alkışlayarak hem itfaiye ekiplerine hem de Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

"Bir canın kurtulmasına vesile olduğumuz için mutluyuz"

Durumu anbean takip eden Başkan Beyoğlu da bir canı kurtarmanın önemine dikkat çekerek, "Hayvanlar Allah'ın sessiz kulları olup bizler onlardan sorumluyuz. Güzel bir olaya vesile olduğumuz için mutluyuz. Hassasiyetlerinden ötürü tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.