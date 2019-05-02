İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Diyarbakır'da izinsiz gösteriye müdahale: 3 gözaltı

Diyarbakır’da çocukları açlık grevinde olan anneler tarafından düzenlenmek istenen izinsiz gösteriye polis müdahale etti.

Diyarbakır'da çocukları açlık grevinde olan anneler tarafından düzenlenmek istenen izinsiz gösteriye polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.


Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Sabah saatlerinde alana giriş çıkışları kapatan güvenlik güçleri, grubun toplanmasına izin vermedi. Anıt çevresinde bulunan vatandaşları dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlileri 3 kişiyi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.