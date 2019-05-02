Diyarbakır'da izinsiz gösteriye müdahale: 3 gözaltı

Diyarbakır'da çocukları açlık grevinde olan anneler tarafından düzenlenmek istenen izinsiz gösteriye polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.

Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Sabah saatlerinde alana giriş çıkışları kapatan güvenlik güçleri, grubun toplanmasına izin vermedi. Anıt çevresinde bulunan vatandaşları dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlileri 3 kişiyi gözaltına alındı.