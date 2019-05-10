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Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

Diyarbakır’da çocuğu cezaevinde olan annelerin izinsiz gösterisine polis müdahale etti.

Diyarbakır'da çocuğu cezaevinde olan annelerin izinsiz gösterisine polis müdahale etti.


Çocuğu cezaevinde olan anneler Batıkent kavşağında basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kalabalığın izinsiz gösteri yapmasına müsaade edilmeyeceğini belirten polis ekipleri ile grup arasında arbede yaşandı. Yapılan uyarıların ardından polis, gruba tazyikli su ile müdahale ederek dağıttı. Olayda yere düşen bir kadın fenalık geçirdi. Fenalaşan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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