İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da jandarma 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirdi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek ele geçirilen esrar maddesinin fotoğrafını paylaştı.


Jandarma Genel Komutanlığı paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 867 kilogram toz esrar, 497 kilogram kubar esrar ve 59 kilogram skunk esrar ele geçirilmiştir" denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.