Diyarbakır'da jandarma 437 faili meçhul olayı aydınlattı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Diyarbakır'da Jandarma Parmak İzi İnceleme Timi'nin 2017 yılından itibaren meydana gelen faili meçhul olayları aydınlattıkları bilanço açıklandı. Açıklamada, Parmak İzi İnceleme Timi'nin, 2017 yılından itibaren meydana gelen 175'i terör olayı, toplam 437 faili meçhul olayı aydınlattıkları ve bu olaylarda yer aldıkları öğrenilen 601 şüphelinin tespit edilmesinde katkıda bulunduğu belirtildi.