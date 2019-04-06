İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Diyarbakır'da jandarma 437 faili meçhul olayı aydınlattı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Parmak İzi İnceleme Timi, 2017 yılından bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlattı.


Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Diyarbakır'da Jandarma Parmak İzi İnceleme Timi'nin 2017 yılından itibaren meydana gelen faili meçhul olayları aydınlattıkları bilanço açıklandı. Açıklamada, Parmak İzi İnceleme Timi'nin, 2017 yılından itibaren meydana gelen 175'i terör olayı, toplam 437 faili meçhul olayı aydınlattıkları ve bu olaylarda yer aldıkları öğrenilen 601 şüphelinin tespit edilmesinde katkıda bulunduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.