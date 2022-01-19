İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri 3 aylık Miraç bebek için seferber oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’nın haber vermesi üzerine jandarma ekipleri, 3 aylık Miraç bebek için seferber oldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı'nın haber vermesi üzerine jandarma ekipleri, 3 aylık Miraç bebek için seferber oldu.


Diyarbakır'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok noktada ulaşım güçlükle sağlandı. Çınar ilçesi Karasungur mahallesinde yüksek ateşi olan Miraç bebek için Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı'nın haber vermesi üzerine yoğun kar yağışında jandarma ekipleri, seferber oldu. Miraç bebeği alan jandarma ekipleri, hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Miraç bebeğe yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.