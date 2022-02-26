Diyarbakır'da jandarma trafiği havadan denetledi

Ekipler denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde havadan trafik denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 TL idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.