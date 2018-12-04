Diyarbakır'da judo antrenörlük kursu tamamlandı

Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu, Diyarbakır'da tamamlandı.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bağlar Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kurs, Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi ve Antrenör Yetiştirme Kurs Komisyon Başkanı Osman Gökcül gözetiminde gerçekleşti. Çok amaçlı Spor Salonunda 6 gün süren kursta, uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan gelen öğretim üyeleri tarafından da teorik eğitim dersler verildi. Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi ve Antrenör Yetiştirme Kurs Komisyon Başkanı Osman Gökcül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da gerçekleşen kursun dolu dolu geçtiğini söyledi. Gökcül, “Ülkemizin dört bir yanından gelen 21 kursiyerimizle önemli bir eğitim çalışması gerçekleştirdik. Uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimler, çok yararlı oldu. Kursiyerlerimiz, önemli bilgiler edindi” dedi.

Düzenlenen faaliyet sayesinde ilk kez Diyarbakır'a gelen kursiyerlerin olduğunu belirten Gökcül, “Kursiyerlerimiz, ilk defa Diyarbakır'a geldi. Daha önce Diyarbakır'ı görmeyen kursiyerlerimiz, kadim kentimize hayran kaldılar. Diyarbakır'ın kültürünü yakından tanıyarak, tarihi yerlerini gördüler. İnsanlarımın sıcak ilgisiyle karşılaştılar. Bu durumda kursiyerlerimizin kentimize bakış açılarını değiştirdi ve ön yargılarını kırdı” diye konuştu.

Gökcül, Diyarbakır da ilk defa judo antrenör kursunun açılmasını sağlayan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a, kendilerini her zaman destekleyen Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e ve Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim üyelerine, teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.